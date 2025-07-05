«Маленькая принцесса». Мэр женился на самке крокодила в Мексике
Reuters: в Мексике мэр женился на крокодилице в рамках древнего обряда
Мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула Даниэль Гутьеррес женился на самке каймана. Брак оказался символическим, сообщило агентство Reuters.
Жители города называют «невесту» мэра «маленькой принцессой». Перед церемонией крокодилицу в белом свадебном платье пронесли по улицам. Ее заносили в дома, а горожане танцевали. Кульминацией церемонии стал поцелуй мэра и каймана — маленького крокодила. Праздничное мероприятие продлилось три дня.
«Для нас это ритуал, в котором мы просим мать-землю и нашего создателя об изобилии», — рассказал один из участников торжества.
Местные жители верят, что самка каймана символизирует божество, олицетворяющее природу. И ее «брак» с градоначальником — это союз мира духов и людей.
Предыдущий городской мэр Виктор также женился на крокодилице. Церемония состоялась в 2023 году, а «новобрачной» дали имя Алисия Адриана.