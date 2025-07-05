Умер звезда «Зачарованных» и «Фантастической четверки» Джулиан Макмэхон

Австралийский актер Джулиан Макмэхон, сыгравший в сериалах «Зачарованные» и «Части тела», скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на семью артиста.

Актер скончался 2 июля в Клируотере, штат Флорида.

«С открытым сердцем я хочу сообщить миру, что мой любимый муж Джулиан Макмэхон мирно скончался на этой неделе после отважной борьбы с раком», — рассказала жена Макмэхона Келли.

Она добавила, что ее супруг любил жизнь, свою семью и друзей, работу и поклонников. Макмэхон больше всего хотел дарить радость людям. Келли попросила общественность поддержать и предоставить им уединение для скорби.

Макмэхон родился в Сиднее 27 июля 1968 года. Свою карьеру он начал сначала как модель, а потом стал актером и сыграл главную роль в австралийском сериале 1989 года «Власть и страсть». Потом снимался в сериале «Дома и в гостях», картине «Дождливое и дикое лето!».

После переезда в Голливуд начал активно сниматься. В его фильмографии роли в таких фильмах и сериалах, как «Другой мир», «Профайлер», «Зачарованные», «Части тела», «ФБР: самые разыскиваемые преступники», «Фантастическая четверка: восстание серебряного серфера» и другие.

Последней ролью Макмэхона стала роль в детективном сериале Netflix «Резиденция», где он сыграл премьер-министра Австралии.