Аналитики медиаплатформы Food.ru выяснили, какие рецепты пирожков самые востребованные у жителей России. Они просмотрели количество сохранений понравившихся материалов в избранное и определили наиболее часто встречающиеся, сообщила Lenta.ru.
Как оказалось, пирожки с сосисками стали лидерами среди прочих рецептов, их сохранили почти две тысячи раз. Также очень популярны порционные курники с картофелем и куриным фаршем — более 1,4 тысячи добавлений в избранное. Пирожки с колбасой и сыром тоже попали в топ сохраненных рецептов, набрав больше тысячи кликов.
Отдельное внимание было уделено начинкам для пирожков. Замороженная вишня — на первом месте по популярности с почти тремя тысячами просмотров. Следом идет начинка из яблок и черной смородины, рецепт которой просмотрели 800 раз. А замыкает тройку лидеров начинка для пирожков с капустой, ее выбрали более 350 раз.
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