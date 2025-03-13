ФНП: в России зафиксировали рост числа составленных завещаний

В 2024 году нотариусы зафиксировали увеличение числа составленных завещаний — более 611 тысяч. Это на 9% больше, чем в предыдущем году, сообщил RT со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
По словам представителей объединения, граждане чаще стали думать о судьбе имущества после своей смерти и благополучии будущих наследников. Нотариусы подчеркнули важность завещания как инструмента для предотвращения конфликтов и судебных разбирательств между родственниками.
Правила позволяют завещать любое имущество, включая будущее, а также назначать наследниками лиц, которые еще не родились. Завещатель может включить в текст указания заботиться о домашних животных, распоряжения относительно своих будущих похорон и другие пожелания.
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