ФНП: в России зафиксировали рост числа составленных завещаний

В 2024 году нотариусы зафиксировали увеличение числа составленных завещаний — более 611 тысяч. Это на 9% больше, чем в предыдущем году, сообщил RT со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.

По словам представителей объединения, граждане чаще стали думать о судьбе имущества после своей смерти и благополучии будущих наследников. Нотариусы подчеркнули важность завещания как инструмента для предотвращения конфликтов и судебных разбирательств между родственниками.

Правила позволяют завещать любое имущество, включая будущее, а также назначать наследниками лиц, которые еще не родились. Завещатель может включить в текст указания заботиться о домашних животных, распоряжения относительно своих будущих похорон и другие пожелания.