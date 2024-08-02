Фитотерапевт Степенский: магнолия выделяет эфирные масла, которые вызывают головную боль

Определенные цветы не рекомендуется использовать для составления букетов и украшения дома. Так, магнолия, цветущая на Черноморском побережье, может вызывать головную боль из-за эфирных масел, рассказал врач-фитотерапевт Андрей Степенский в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, также с осторожностью нужно относиться к лютикам. Срывая их, человек рискует обжечься соком, а при контакте со слизистыми могут появиться тошнота и рвота.

Кроме того, дома не стоит ставить в вазы дельфиниумы, ландыши, адонисы и нарциссы, отметил Степенский.