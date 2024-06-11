Финансовый эксперт Арт: продолжительность жизни — показатель экономического развития страны

Финансовый эксперт Ян Арт рассказал, какие признаки отражают экономический рост в стране. Слова аналитика опубликовала Общественная Служба Новостей.

Специалист назвал доходы населения главным экономическим показателем.

«На более долгой дистанции это выражается в продолжительности жизни, потому что это не только про здоровье, а про ее качество», — добавил Арт.

По его мнению, реальные достижения должны измеряться не в сравнительных цифрах, а в выполнении необходимых для граждан задач.

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