Специалист назвал доходы населения главным экономическим показателем.

«На более долгой дистанции это выражается в продолжительности жизни, потому что это не только про здоровье, а про ее качество», — добавил Арт.

По его мнению, реальные достижения должны измеряться не в сравнительных цифрах, а в выполнении необходимых для граждан задач.