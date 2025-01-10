Финансист Пушкарев предложил ежедневно откладывать по 100 рублей

Финансовый эксперт Андрей Пушкарев предложил россиянам ежедневно откладывать по 100 рублей, чтобы за год собрать сумму более 36 тысяч рублей. Если при заработной плате в 80 тысяч рублей увеличить размер накоплений, то за четыре года можно скопить на покупку автомобиля стоимостью 1,2 миллиона рублей. Советы экспертов о том, как накопить на исполнение мечты, передала «Вечерняя Москва».

Финансовый аналитик Александр Разуваев убежден, что выгоднее копить собственные средства, нежели брать кредиты на реализацию своих желаний. Оптимальный вариант, по его мнению, хорошо зарабатывать, занимаясь востребованным делом, написал«Петербургский дневник».

Кандидат экономических наук Николай Кульбака указал на невозможность накопления без ограничения расходов. Главной преградой для создания накоплений он называет высокий уровень инфляции в стране. Чтобы начать рассматривать возможность накопления, лучше подождать снижения инфляции.