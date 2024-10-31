Финансист Беляев заявил, что высокая ключевая ставка не повышает цены на товары и услуги

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с «Ридусом» прокомментировал слова главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной о том, что цены в стране не растут из-за повышения ключевой ставки.

По словам собеседника, высокая ключевая ставка, которую установил регулятор, не разгоняет инфляцию, но и не приводит к понижению цен.

«Инфляция в России не имеет монетарной природы. Цены у нас повышают монополии, которые являются полновластными хозяевами на рынке», — сказал финансист.

Он напомнил о существовании в других странах антимонопольных ведомств, которые занимаются ценовым контролем. В России же есть Федеральная антимонопольная служба, однако действует она крайне вяло, считает Беляев.