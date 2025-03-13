«ФедералПресс»: в ближайшие три дня в ХМАО потеплеет до +4 градусов

В ближайшие три дня в ХМАО потеплеет до +3… +4 градусов. Синоптики обещают мокрый снег и дожди днем, написал «ФедералПресс» .

Специалисты пресс-службы центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ХМАО — Югры сообщают, что днем 13 марта температура воздуха составит от -1 до +4 градусов, ночью — от -3 до -8 градусов. В четверг возможны умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 14 марта, ожидается температура от -2 до +3 градусов, местами до –8 градусов, ночью — от -4 до -9 градусов. Ветер усилится до 13 метров в секунду, также возможен мокрый снег.

Дневная температура в субботу сохранится на уровне +3 градуса, но ночью похолодает до -6 градусов, а по северу округа — до -20 градусов.