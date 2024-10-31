«ФедералПресс»: к доходам, не облагаемым НДФЛ, относятся государственные пособия по безработице и беременности

Российских граждан, которые взяли кредит на жилье до 2025 года, освободили от уплаты НДФЛ с материальной выгоды в связи с экономией по процентам. О том, где еще предусмотрено освобождение доходов от налогообложения, рассказал «ФедералПресс» .

К доходам, не облагаемым НДФЛ, относятся любые государственные пособия по безработице, по беременности, материнский капитал, пенсии и доплаты к ним. В эту группу входят стипендии студентов и денежные средства, безвозмездно полученные мобилизованными и добровольцами, служащими по контракту.

Платить НДФЛ не придется донорам крови и тем, кто получил гранты и субсидии из бюджета России на создание крестьянских или фермерских хозяйств. Россияне, получившие гранты в рамках поддержки науки, образования, культуры и искусства, также освобождаются от уплаты НДФЛ.