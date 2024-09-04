ФАС РОССИИ НАЧИНАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В IX ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ «ТОЧКА РОСТА»

Целью конкурса является повышение правовой культуры студентов в сфере конкурентной политики, а также стимулирование интереса к научно-исследовательской деятельности в области конкурентного права.

К участию приглашаются студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования. Конкурс пройдет в два этапа в формате онлайн. Первый этап – антимонопольный диктант, в рамках которого участникам будет предложено пройти тест из 20 заданий.

Победители, набравшие максимальное количество баллов в каждой номинации (1–3 место), награждаются дипломом, памятным сувениром и получают возможность пройти практику/стажировку в ФАС России или ее территориальных органах. Преподаватели и учебные заведения, чьи студенты направят не менее 10 работ или займут призовые места, получат Благодарственное письмо ФАС России.

Подробности об условиях и сроках проведения конкурса, а также форма регистрации, размещены на сайте.

ВСУ увязли под Курском. ВС России перешли в наступление в Донбассе

Belkin Alexey/news.ru

Работодатели рассказали об отношении к личным увлечениям кандидатов

пресс-служба соцсети «Одноклассники»

Политические кошки-мышки. Украина получит ракеты JASSM, что будет дальше?

Us Air Force / ZUMAPRESS.com

Атака дронов. Что делать и как спрятаться при нападении БПЛА

За несколько дней в России пропали три школьницы. Двух из них нашли мертвыми

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте