Эксперты Роспотребнадзора посоветовали не хранить хлеб в полиэтиленовых пакетах

Хлеб лучше всего хранить в тканевых мешках, пищевой полимерной пленке или специальных контейнерах. Использовать для этого полиэтиленовые пакеты не нужно, сообщил сайт krsk.aif.ru со ссылкой на экспертов Роспотребнадзора.

Чтобы выбрать хороший хлеб, специалисты посоветовали обратить внимание на его внешний вид. В выпечке не должно быть вмятин, трещин, боковых наплывов. Кроме того, хлеб должен быть эластичным и равномерно пористым, не влажным на ощупь.

Лучше отдать предпочтение продукту, испеченному на местных фабриках. В них меньше шанс встретить консерванты.

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