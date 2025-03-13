Эксперт Вураско заявил, что дропы — важный элемент киберпреступлений

Дропы играют ключевую роль в киберпреступлениях, участвуя в обналичивании средств и регистрации карт для злоумышленников. Об этом рассказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Александр Вураско в интервью «Известиям» .

Специалист отметил, что дропы необходимы для проведения незаконных финансовых операций, включая работу нелегальных казино.

«Под термин "дропов" в той или иной степени попадают люди, которые получают пачку банковских карт и идут их обналичивать, и те, кто регистрирует на себя карты, а потом передает их злоумышленникам за вознаграждение, и так называемые "заливщики", которые принимают на свою карту нелегальные платежи, а потом переводят деньги дальше», — объяснил Вураско.

Поправки в законодательстве ужесточили наказание для дропов, включая штрафы и лишение свободы. Ответственность зависит от осознания человеком участия в преступлении, заключил эксперт.