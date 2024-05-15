Эксперт в сфере ремонта Аксенов: сэкономить на ремонте можно без потери качества при грамотном подходе | 360°

Общество 15 мая 2024, 18:42 Эксперт в сфере ремонта Аксенов: сэкономить на ремонте можно без потери качества при грамотном подходе

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В России активно растут цены на стройматериалы и услуги специалистов по ремонту. Сэкономить на нем можно без удара по качеству благодаря грамотному подходу, сообщил эксперт в сфере ремонта недвижимости Кирилл Аксенов в беседе с «Москвой 24».

По его словам, сделать это можно, например, соединив освещение или розеточные группы в одной комнате, где нет потребителей мощного тока. Также важно обращать внимание на срок службы материалов, посколько недорогое оборудование может прослужить долго при качественном ремонте.

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Кроме того, сэкономить можно на чистовой отделке. Так, стоимость подготовки стен под обои начинается от 800 рублей за квадратный метр, а под покраску — от трех-четырех тысяч, отметил Аксенов.