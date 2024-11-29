Эксперт Роскачества Боровкова посоветовала покупать качественное нижнее белье из экологичных тканей

Выбор нижнего белья — это деликатная тема, но важная для каждого человека. Какие варианты прослужат дольше, Леди Mail.ru рассказала директор департамента информационной политики и коммуникаций Роскачества и ведущая программы «Анатомия качества» Марина Боровкова.

Она посоветовала останавливать свой выбор на более качественных вариантах, пусть даже они будут стоит дороже. Потому что, как правило, такое белье прослужит дольше, не потеряет цвет и на расползется по швам.

Кроме того, важен и материал изделия. Лучше останавливаться на натуральных тканях. Это может быть хлопок, вискоза или шелк, которые позволят коже дышать.