Туристическая полиция начала работать в Новороссийске и Туапсе

Популярные места отдыха в Новороссийске и Туапсе теперь под наблюдением туристической полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале .

«В городе-герое сотрудники патрулируют набережные Морского вокзала, Южного внутригородского района, а также бульвары и скверы. В Туапсе их можно встретить на пляжах, в парках и возле излюбленных приезжими достопримечательностей», — отметила Волк.

На Кубани туристическая полиция начала свою работу в Сочи и Анапе. С 1 июля сотрудники появились в Ейске и Геленджике, обеспечивая безопасность отдыхающих.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, владеющие иностранными языками, обеспечивают безопасность на массовых мероприятиях с участием иностранных гостей. Они патрулируют популярные у туристов места и помогают им.

Из-за разлива мазута в Черном море в декабре 2024 года отдых в Крыму и Краснодарском крае стал сложнее и опаснее. Но Россия не ограничивается этими регионами. Ранее туроператоры рассказали 360.ru о других популярных направлениях, куда можно отправиться, не пересекая государственную границу.