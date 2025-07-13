Качество содержания дворов проверили в 8 округах Подмосковья за неделю

С 7 по 11 июля в Подмосковье прошли работы по благоустройству дворов и ремонту жилых домов. За этим следили инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Вместе с управляющими компаниями они проверяли порядок и устраняли нарушения.

В поселке Совхоза Раменского округа рядом с домом № 6 на Центральной улице полностью благоустроили двор. В Лобне на Авиационной улице отремонтировали и заделали швы между панелями дома № 9. В Солнечногорске убрали свалку крупного мусора у дома № 29 в деревне Новое. В Одинцове эвакуировали пять машин, припаркованных под запрещающими знаками на улице Сколковской.

В Пушкино провели плановую обработку от насекомых в подъезде дома № 4 на улице Новоселки, а в Коломне подстригли декоративные кусты на улицах Гагарина, Ленина и Парковом проезде. В Котельниках обновили мусорные баки в микрорайонах Южный и Белая Дача, а в Истре отремонтировали крышу дома № 33 на улице Белобородова.