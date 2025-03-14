Эксперт Потапенко: яркая экипировка поможет снизить число ДТП с мотоциклистами

По словам специалиста, основные проблемы связаны с поворотами автомобилей налево, выездами с прилегающих территорий и перестроениями без должной оценки обстановки. Эксперт посоветовал мотоциклистам использовать дальний свет и снижать скорость, чтобы стать более заметным на дороге.

Особое внимание стоит уделить езде между рядами, где водители автомобилей могут не видеть мотоциклы даже на расстоянии 50 метров. Соблюдение скоростного режима, внимательность и использование яркой экипировки помогут снизить риски аварий, резюмировал Потапенко.