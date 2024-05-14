Эксперт по видеоиграм Кузьменко: в Россию возвращаются компьютерные клубы из 90-х | 360°

Общество 14 мая 2024, 13:11 Эксперт по видеоиграм Кузьменко: в Россию возвращаются компьютерные клубы из 90-х

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Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко сообщил о возвращении в Россию компьютерных клубов из 90-х. Теперь в них люди приходят не столько ради игр, сколько ради общения. Об этом рассказало ИА НСН.

Сейчас эти места похожи на то, что было популярно в 19-м веке в Англии, добавил эксперт.

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«Туда люди приходят, потому что объединены общей любовью к видеоиграм. Они ходят туда так, как люди ходят в спортивные бары, даже если они совсем не футболисты. Им нравится сама атмосфера», — сказал Кузьменко.

Ранее СМИ писали, что в Москве активно арендуют коммерческие площади под открытие компьютерных клубов. Киберклуб на 60-65 мест обходится в среднем для бизнесмена в 25-30 миллионов рублей.