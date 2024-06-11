Эксперт по очистке воды Егоров посоветовал установить фильтр с ультрафильтрацией

Специалист по очистке воды Игорь Егоров заявил, что в домашних условиях невозможно проверить качество воды. Однако есть способы его улучшить, отметил эксперт в беседе с сайтом «Мир 24».

Он посоветовал установить фильтр с ультрафильтрацией. Такое устройство нейтрализует хлор и придает воде приятный вкус.

Егоров напомнил, что встречаются абсолютно разные причины загрязнения жидкости. Так, в водопровод могут случайно попасть канализационные стоки.

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