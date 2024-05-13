Эксперт по недвижимости Кочетков спрогнозировал рост цен на квартиры в новостройках | 360°

13 мая 2024, 11:28
Эксперт по недвижимости Кочетков спрогнозировал рост цен на квартиры в новостройках
Директор направления «Новостройки» «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков указал на всплеск интереса к первичному жилью. Такая ситуация сложилась из-за заградительных ставок по ипотеке на вторичном рынке, отметил эксперт в беседе с Life.
По его словам, повышение спроса связано и с приближением даты окончания программы льготного ипотечного кредитования.
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«Покупатели будут стараться успеть в последний вагон и взять ипотеку. <…> Во втором квартале интерес к новостройкам будет на 50% выше, чем в первом», — высказался специалист.
Кочетков спрогнозировал увеличение стоимости соответствующих квартир. Цены могут подняться примерно на 10-15%, добавил он.
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