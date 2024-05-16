Эксперт по недвижимости Белокуров предсказал снижение спроса на новостройки с 1 июля | 360°

Общество 16 мая 2024, 12:14 Эксперт по недвижимости Белокуров предсказал снижение спроса на новостройки с 1 июля

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Программа льготной ипотеки с господдержкой заканчивается с 1 июля, и это повлияет на рынок недвижимости. Об этом Life рассказал коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.

По его словам, еще месяц покупатели будут нацелены на новостройки, но с июля переориентируются на вторичку. В этом сегменте квадратный метр стоит дешевле, к тому же есть вариант договориться с собственником о скидке. Однако цены во вторичке тоже растут.

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«По данным нашей базы объявлений, относительно прошлого месяца цены на вторичное жилье в городах-миллионниках России продолжили медленный рост и увеличились в среднем на 0,7%», — отметил Белокуров.

Он добавил, что небольшое колебание цен может также быть следствием сезонности.

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