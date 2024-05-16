Эксперт по флористике Дротик заявила, что цветы не подорожают после запрета на их ввоз из Нидерландов | 360°

16 мая 2024, 13:50
Эксперт по флористике Дротик заявила, что цветы не подорожают после запрета на их ввоз из Нидерландов
После того, как Россия ограничила импорт цветов из недружественных стран, не стоит ждать подорожания букетов. Таким мнением с ИА НСН поделилась директор цветочной галереи «Турандот» Наталья Дротик.
Она объяснила, что российские флористы с радостью используют отечественные цветы. Они не уступают зарубежным, кроме того, они на 20-30% дешевле привозных.
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«Отечественные тюльпаны, розы, лилии, пионы, альстромерии, каллы, эустома, эвкалипт и все возможные луковичные никак не уступают импортным цветам по красоте, сортам и разнообразию», — рассказала эксперт.
Она добавила, что в среднем флористы используют около 60% российских цветов и только 40% — привозных.
Деньги
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