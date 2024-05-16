Эксперт по флористике Дротик заявила, что цветы не подорожают после запрета на их ввоз из Нидерландов | 360°

Общество 16 мая 2024, 13:50 Эксперт по флористике Дротик заявила, что цветы не подорожают после запрета на их ввоз из Нидерландов

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После того, как Россия ограничила импорт цветов из недружественных стран, не стоит ждать подорожания букетов. Таким мнением с ИА НСН поделилась директор цветочной галереи «Турандот» Наталья Дротик.

Она объяснила, что российские флористы с радостью используют отечественные цветы. Они не уступают зарубежным, кроме того, они на 20-30% дешевле привозных.

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«Отечественные тюльпаны, розы, лилии, пионы, альстромерии, каллы, эустома, эвкалипт и все возможные луковичные никак не уступают импортным цветам по красоте, сортам и разнообразию», — рассказала эксперт.

Она добавила, что в среднем флористы используют около 60% российских цветов и только 40% — привозных.

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