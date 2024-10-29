Эксперт по эзотерике Гулый рассказал, что внезапно зачахнувшее растение может говорить о магическом нападении

Коллеги, которые затаили злость или просто завидуют чужому успеху, могут прибегнуть к магическому нападению, чтобы навредить конкуренту. О признаках такого воздействия рассказал Life руководитель клуба Таро, эксперт в области деловой эзотерики Александр Гулый.

По его словам, человеку стоит насторожиться, если растение, за которым он ухаживал, внезапно стало чахнуть. Также тревожным знаком станет агрессия со стороны животных или испуганная реакция детей.

Кроме того, у человека под магическим влиянием все буквально валится из рук: ломаются электроприборы, едва он к ним прикасается, теряются важные документы.

Если человек заметил подобные странности, то стоит обыскать свое рабочее место и найти предмет, заряженный на негатив, который подложил недоброжелатель. то может быть мешочек с волосами, нитки, иголки или что-то чужеродное.