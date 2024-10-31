Эксперт Народного фронта Храпунова посоветовала проверять реквизиты при оплате услуг ЖКХ по QR-коду

Мошенники активизировали схему с рассылкой поддельных квитанций ЖКХ. Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, необходимо внимательно сверять реквизиты во время оплаты, рассказала эксперт платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова в беседе с радио Sputnik .

Она отметила, что внешне отличить фиктивные квитанции от настоящих крайне сложно. Выявить ловушку при оплате QR-кодом можно, сверив реквизиты. Эта процедура займет пару секунд, однако поможет обезопасить денежные средства от аферистов.

Храпунова также посоветовала при оплате услуг ЖКХ отдавать предпочтение финансовым операциям, проводимым через личные кабинеты или специальные приложения управляющих компаний.