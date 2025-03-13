Эксперт Коптев: саженцы магнолии чувствительны к перевозке из-за хрупких корней

Магнолии, орхидеи и камелии особенно чувствительны к перевозке. Рекомендациями по доставке саженцев на дачные участки поделился директор департамента сервиса ПЭК Игорь Коптев в разговоре с сайтом «Известия» .

Как отметил специалист, чтобы избежать повреждений, следует использовать защитную упаковку, предотвращающую воздействие холода и солнечных лучей. Корни растений необходимо завернуть в мешковину, пузырчатую пленку или агроволокно.

Саженцы нужно размещать в пластиковых горшках и создавать теплоизоляцию. Коптев также посоветовал выбирать экспресс-доставку и проверять прогноз погоды перед транспортировкой.