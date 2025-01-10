Эксперт Дуб: механизм «второй руки» бесполезен против многих схем аферистов
Государственная дума рассматривает так называемый механизм «второй руки» как средство защиты от мошеннических манипуляций при финансовых операциях. Эффективность инициативы оценила эксперт по противодействию мошенничеству Екатерина Дуб в разговоре с «Ридусом».
По мнению специалиста, контроль доверенного лица, которое должно в течение суток подтвердить или отменить операцию, может быть полезен при проведении операций с банковскими счетами, но не всегда эффективен для защиты от мошенников, которые действуют с наличными денежными средствами.
«Мошенники очень быстро перестраиваются, а мы очень долго принимаем эти инициативы. Нужно было принимать их еще пять лет назад. Но лучше сделать это хотя бы сейчас, чем вообще ничего не делать», — подчеркнула Дуб.
Эксперт также отметила, что инициатива все же будет полезной для пенсионеров, которым «второй рукой» могут послужить взрослые дети.