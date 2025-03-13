Эксперт Чурилов: цены на вторичную недвижимость остаются стабильными

Сейчас цены на рынке вторичного жилья остаются без изменений. Об этом сообщил глава агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов в интервью РИАМО .

По мнению эксперта, недавний рост стоимости жилья на 0,9% — не более чем статистическая погрешность. Многие продавцы готовы давать скидки по 300–500 тысяч и даже по миллиону рублей. Цены в объявлениях часто завышены для возможности торга, отметил aif.ru.

Специалист добавил, что увеличение цены на 0,9% на рынок никак не влияет. Продажи новостроек идут неактивно, но это не вызвало роста интереса к покупке вторичного жилья. При этом доля россиян, которые могут позволить себе приобрести квартиру без ипотеки, невелика, подчеркнул Чурилов.