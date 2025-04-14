Эксперт Белокуров: при покупке загородного дома нужно учитывать расходы на обслуживание

Интерес россиян к покупке загородных домов вырос с начала весны. Однако важно учитывать не только стоимость объектов, но и дополнительные расходы на обслуживание, рельеф местности, техническую оснащенность и близость инфраструктуры. Об этом заявил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров в беседе с Life.ru.
По словам эксперта, при покупке загородного жилья нужно заранее учитывать траты на проведение коммуникаций, ремонт, благоустройство участка и другие сопутствующие расходы. Также важно учитывать транспортную доступность и наличие поблизости различных служб доставки, пунктов выдачи заказов и других сервисов.
Средняя цена дачи около городов-миллионников — 10,1 миллиона рублей.
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