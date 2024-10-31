Эксперт банковской сферы Трушникова: банковские карты перестали быть только средством для осуществления платежей

Руководитель по развитию офисных продаж Уральского филиала «Промсвязьбанка» Татьяна Трушникова в разговоре с «ФедералПресс» объяснила, почему банковские карты перестали быть лишь средством для осуществления платежей.

Благодаря расширению функционала банковских карт они стали ключом доступа к многочисленным социальным сервисам. Многие банки при активном сотрудничестве с органами власти интегрируют в платежные карты различные сервисы. Трушникова привела в пример продукт «Правокарт», который позволяет получать помощь в таких сферах, как юридические и налоговые консультации.

Эксперт также добавила, что их банк, вместе с банковскими картами, стал выдавать электронное удостоверение ветерана боевых действий.

«Мы уже в 2024 году выпустили более семи тысяч таких электронных удостоверений для клиентов», — сказала она.

Это удостоверение, по ее словам, позволяет получать как монетизированные, так и немонетизированные льготы федерального и регионального уровня.