Эксперт Агаева: за сезонную работу можно получить полноценный год страхового стажа

Работодатели заключают с сезонными сотрудниками полноценные трудовые договоры. Они обязаны четко прописать сроки работы и причину временной занятости, например, уборку урожая. Об этом рассказала сайту kp.ru Екатерина Агаева — генеральный директор сервиса по поиску работы GdeRabota.ru.
Специалист отметила, что при отсутствии в документе сроков он считается бессрочным. Сезонным сотрудникам положены выплаты дважды в месяц, компенсация простоев и отпуск из расчета два дня за каждый отработанный месяц.
Возможен и испытательный срок для таких работников: не дольше двух недель при занятости до полугода и до трех недель, если трудиться предстоит дольше. В России временные подработки активны с середины мая до конца сентября. Год страхового стажа начисляется даже в случае, когда сотрудник отработал только полгода, а затем сменил сферу деятельности, подчеркнула Агаева.
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