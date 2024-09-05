Экономист Масленников: центр тяжести всего глобального хозяйства переместился на Дальний Восток

Владимир Путин назвал Дальний Восток флагманом России в глобальной экономике на пленарной сессии ВЭФ. Туда уже практически переместился центр тяжести всего глобального хозяйства, сообщил экономист Никита Масленников в беседе с RT.

По словам специалиста, Дальний Восток — это окно России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Все страны, которые расположены по тихоокеанскому периметру, производят порядка 70—80% мирового ВВП.

Масленников отметил, что заявление президента становится еще одним подтверждением стратегического курса на развитие дальневосточных территорий.