Экономист Колташов: к категории бедных вряд ли можно отнести россиян с собственной недвижимостью

Депутат Госдумы Нины Останиной заявила о бедности российских семей с детьми. Экономист Василий Колташов частично согласился с тезисом депутата. При этом в эфире радио «Комсомольская правда» он заявил, что к категории бедных вряд ли можно отнести россиян с собственной недвижимостью.

По словам специалиста, также в эту категорию не стоит включать граждан, у которых есть автомобиль и дачный участок.

«Это такая бедность, которая с точки зрения бедности советских времен вообще никакая не бедность», — добавил он.

Сегодня люди понимают, что одной только недвижимости недостаточно, потребностей становится только больше. В целом представления о бедности меняются, отметил Колташов.