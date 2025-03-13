Экономист Глухова: при оценке бизнеса часто применяется комбинация подходов

Экономист Эльвира Глухова в интервью радио Sputnik объяснила, зачем оценивать бизнес и какие существуют подходы.

Так, оценка бизнеса помогает выявить его слабые и сильные стороны. Существует три основных подхода к оценке: доходный, затратный и сравнительный.

Доходный подход основан на прогнозировании доходов компании в будущем. Он включает метод дисконтированных денежных потоков и метод капитализации доходов. Первый метод учитывает потенциал компании, но требует точных прогнозов. Второй метод подходит для стабильных бизнесов с предсказуемыми доходами.

Затратный подход фокусируется на активах компании. Он полезен для компаний с большим количеством материальных активов, таких как производственные предприятия. Этот подход включает два варианта: чистые активы (стоимость активов минус обязательства) и ликвидационная стоимость (оценка стоимости активов при срочной продаже).

Сравнительный подход основан на анализе аналогичных компаний. Он использует метод рынка капитала (анализ публичных компаний) и метод сделок (анализ проданных похожих компаний). При оценке бизнеса часто применяется комбинация подходов для получения более точной оценки.