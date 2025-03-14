Экономист Беляев: перспектива идеи о самозапрете на онлайн-покупки равна нулю

В России предложили ввести так называемый самозапрет на покупки онлайн. Почему офлайн-магазины продвигают эту инициативу, в интервью радио Sputnik объяснил экономист Михаил Беляев.

Торговые сети теряют покупателей из-за растущей популярности онлайн-шоппинга, поэтому они хотят ввести самозапрет или лимит на покупки на онлайн-платформах. Однако финансовый аналитик считает, что такая инициатива не имеет перспектив.

«Перспектива этой инициативы равна нулю. Поскольку, если по кредитам все-таки есть эта угроза со стороны мошенников — на вас могут оформить заем, то пока со стороны маркетплейсов такой угрозы нет», — пояснил специалист.

В заключение он отметил, что искусственно поддерживать неразвивающиеся офлайн-магазины не стоит.