Экономист Балынин: экономика России может столкнуться с кризисами в 2025 году

В 2025 году российская экономика может столкнуться с неожиданными кризисами. К такому заключению пришел экономист Игорь Балынин, написала «Газета.ru» .

Он отметил, что на сегодняшний день глобальная экономическая и политическая нестабильность продолжает усиливаться. Это может способствовать обострению текущих торговых споров и появлению новых, в которых будут использоваться нестандартные методы разрешения, написало «АБН24».

Эксперт также добавил, что в 2025 году инфляция в стране может снизиться. Он указал на тот факт, что при росте цен на рынке может появиться новый товар, который вызовет временное увеличение спроса.