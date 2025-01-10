Экономист Балынин: экономика России может столкнуться с кризисами в 2025 году

В 2025 году российская экономика может столкнуться с неожиданными кризисами. К такому заключению пришел экономист Игорь Балынин, написала «Газета.ru».
Он отметил, что на сегодняшний день глобальная экономическая и политическая нестабильность продолжает усиливаться. Это может способствовать обострению текущих торговых споров и появлению новых, в которых будут использоваться нестандартные методы разрешения, написало «АБН24».
Эксперт также добавил, что в 2025 году инфляция в стране может снизиться. Он указал на тот факт, что при росте цен на рынке может появиться новый товар, который вызовет временное увеличение спроса.
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