Экономист Анисимова: поддельный смартфон может выдать некачественная упаковка

Выбор смартфона — серьезное и требующее внимания дело, предупредила экономист Анна Анисимова в беседе с RT . Не всегда низкая цена или слова продавца о подлинности товара гарантируют отсутствие проблем.

Эксперт посоветовала в первую очередь обращать внимание на упаковку. Оригинальные коробки имеют ровные края, четко напечатанный текст и совпадающие серийные номера. Неофициальный товар выдадут дефекты, неаккуратные швы, ошибки в тексте и смазанное изображение логотипа, передает сайт телеканала "Звезда".

«Производители строго регламентируют перечень входящих в комплект аксессуаров. Если зарядное устройство имеет несоответствующую форму вилки или выглядит небрежно собранным, кабель кажется слишком легким, а инструкции на подозрительно тонкой бумаге, вероятно, перед вами реплика», — добавила Анисимова.

По ее словам, необходимо учитывать качество сборки и материалов, а также версию программного обеспечения. Проверить смартфон можно по IMEI — уникальному идентификатору, указанному на коробке, в настройках устройства и на корпусе.