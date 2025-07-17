Пугачеву заметили на прогулке в сопровождении охранников в Юрмале

Сбежавшую из России Аллу Пугачеву заметили на отдыхе в Юрмале. Об этом сообщило издание «7 дней» .

Певица выглядела нервной, ее сопровождали сразу два охранника. Пугачеву заметили случайные поклонники и попросили певицу сфотографироваться. На исполнительнице была молодежная кофта и джинсы.

Отдых Пугачевой проходит на вилле «Марта», где месяц стоит около 100 тысяч евро. По мнению продюсера Павла Рудченко, певица опасается за свою безопасность на фоне всех провокационных заявлений, которые она делала в последние годы.

Ранее Пугачева призналась, что у нее трясутся руки. Это стало особенно заметно, когда она снимала, как ее супруг Максим Галкин* готовил завтрак.

*Признан в России физлицом-иноагентом.