Эколог Акшинцев: на полное восстановление экосистемы в Черном море может уйти более 10 лет

Эколог Артем Акшинцев в беседе с ИА НСН сообщил, что ликвидация последствий разлива мазута в Черном море займет минимум два года, а на полное восстановление экосистемы потребуется более 15 лет.

Он напомнил о происшествии 2007 года в Керченском проливе, где объем разлитого мазута был меньшим, однако даже тогда понадобилось свыше 15 лет для восстановления экосистемы, хотя сама уборка мазута заняла два года, написал «ФедералПресс».

Акшинцев пояснил, что значительная часть мазута уже осела на дне моря, и этот процесс будет продолжаться еще долго. Мазут постепенно перемешивается с осадочными породами и распространяется морскими течениями, ухудшая общую ситуацию. Также он предупредил, что предстоящий туристический сезон в регионе практически утрачен, так как купание в загрязненных водах опасно для здоровья.