Движение автомобилистов раскритиковало обязательное ТО у дилера при продаже машины

Минпромторг готовит новый законопроект, по которому при продаже автомобиля необходимо будет пройти проверку у официальных дилеров и на станциях технического обслуживания. Вице-президент Движения автомобилистов России и почетный адвокат РФ Леонид Ольшанский в беседе с «Абзацем» заявил, что объединение будет выступать против этой инициативы.

Согласно документу, если машина была куплена у дилера, то проверку должен проводить он же. Если автомобиль приобрели у физического или юридического лица, которое не является дилером, то нужно обратиться на аккредитованную станцию осмотра.

По словам Ольшанского, данная мера — принуждение к совершению сделки по проведению технического осмотра. Правозащитник отметил, что статус дилера не гарантирует качества обследований автотранспорта.

Сейчас прохождение ТО для обычных автовладельцев носит добровольный характер. Диагностическую карту могут потребовать только для постановки на учет автомобилей, произведенных более четырех лет назад.