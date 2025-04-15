Дизайнер Гуляев: новая «космическая» коллекция стала реализацией детской мечты

Дизайнер Игорь Гуляев представил капсулу «GULЯЙ, Вселенная», вдохновленную детскими впечатлениями и байконурским наследием. Об этом он рассказал в беседе с Национальной Службой Новостей .

Дизайнер отметил, что родился практически на Байконуре и с детства интересовался космической эстетикой. Он перенес на ткани яркие образы полетов, Белку и Стрелку, подчеркнув общность космической мечты поколений россиян.

«Мне приятно, что от Байконура до моды один шаг, и я его делаю», — поделился Игорь Гуляев.

Новая коллекция дизайнера приурочена ко Дню Космонавтики и подчеркивает связь человека с историей покорения Вселенной.