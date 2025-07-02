Фестиваль ко Дню молодежи прошел в городском парке Чехова

Фестиваль «Молодежь. Спорт. Парк» провели в Чехове. На нем наградили активных жителей округа, а также организовали десятки активностей.

Участниками события стали более 2,5 тысячи жителей и гостей муниципалитета. Для них состоялись настольные игры, квесты, викторины, спортивные и творческие интерактивы, а также лекторий.

Всего в городском парке Чехова работали 10 тематических локаций. Все желающие могли поучаствовать в розыгрыше призов, главный из которых — велосипед.

На сцене благодарственными письмами и памятными подарками от местного молодежного центра наградили выдающихся студентов, волонтеров и активных представителей военно-патриотических отрядов.

«Я хочу в этот день пожелать вам огромных успехов. Чтобы вы на своем жизненном пути встретили тех людей, которые в дальнейшем станут вашими помощниками, вашими мудрыми наставниками», — сказала председатель Совета депутатов муниципального округа Чехов Галина Козина.