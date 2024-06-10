Сегодня 14:13 Диетолог Дель рассказал, что яйца категории С0 не могут весить менее 75 граммов
По маркировке яиц можно узнать их примерный вес. Об этом
MK.Ru рассказал диетолог Яков Дель.
Он объяснил, что все яйца маркировки С относятся к столовым. Срок их хранения составляет 25 дней. При этом на самые крупные яйца наносят маркировку СВ. А С0 — используют для отборных яиц. Их вес не может быть ниже 75 граммов.
Самые мелкие маркируются значком С3. Используются для экземпляров меньше 50 граммов. Категория С2 и С1 — для средних яиц.
Сегодня 15:26 Бригада скорой помощи приехала в зал суда к режиссеру Беркович
Сегодня 15:21 Спортивный семейный фестиваль «Крио Фест» прошел в Балашихе
Сегодня 15:21 Подмосковье вошло в топ-3 на чемпионате России по пляжному волейболу
Сегодня 15:20 Лавров назвал путь к новому миропорядку долгим и тернистым
Сегодня 15:18 Их увели фитнес-центры. Больницы столкнулись с дефицитом медработников среднего звена
Сегодня 15:14 Онлайн-сервис для выбора места свадьбы запустили в Подмосковье
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте