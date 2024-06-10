Диетолог Дель рассказал, что яйца категории С0 не могут весить менее 75 граммов

По маркировке яиц можно узнать их примерный вес. Об этом MK.Ru рассказал диетолог Яков Дель.

Он объяснил, что все яйца маркировки С относятся к столовым. Срок их хранения составляет 25 дней. При этом на самые крупные яйца наносят маркировку СВ. А С0 — используют для отборных яиц. Их вес не может быть ниже 75 граммов.

Самые мелкие маркируются значком С3. Используются для экземпляров меньше 50 граммов. Категория С2 и С1 — для средних яиц.

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