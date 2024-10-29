Дети из Нижнего Новгорода создали серию пластилиновых сказок о городе

В Нижнем Новгороде около 70 детей с онкологическими заболеваниями, нарушениями слуха, ментальными особенностями и задержкой развития создали серию пластилиновых сказок о городе. Как рассказали сайту pravda-nn.ru психолог-педагог Наталья Богданова и художница Татьяна Загрядская, проект начал работать еще в мае.
В 2023 году он получил много откликов, в том числе и от администрации города. Власти решили предоставить ему финансирование. Впоследствии дети сами придумали и слепили из пластилина персонажей, оживили их, передвигая на специальном станке. Затем серия кадров вместе с озвучкой была смонтирована в мини-фильмы.
Загрядская отметила, что сюжеты из трех готовых мультфильмов легли в основу книги мультсказок «Герои Нижнего».
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