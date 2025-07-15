Неизвестные в масках напали на водителя в Москве

Трое неизвестных в масках напали на автомобиль на юге Москвы, похитив из багажника сумку с 39 Iphone 16. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

По предварительной информации, вечером 11 июля трое злоумышленников в масках на Mercedes-Benz заблокировали дорогу Kia Rio, которая ехала по двору. После этого они напали с газовым баллончиком на водителя и избили его.

Налетчики забрали из багажника иномарки сумку, в которой находились смартфоны общей стоимостью более 2,5 миллиона рублей. После этого злоумышленники скрылись.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье „Разбой, совершенный в особо крупном размере“», — уточнил собеседник агентства.

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