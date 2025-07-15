«Вкусно — и точка» уволила плевавшего в бургеры сотрудника в Каменске

Сотрудник одного из ресторанов сети «Вкусно — и точка» в Каменске плевал в бургеры посетителям. Работника сразу уволили, сообщили News.ru в пресс-службе компании.

Молодой человек попал на видео, которое опубликовали в Сети. На кадрах, которые снял очевидец, было видно, как сотрудник общепита плевал на котлету на булочке. Причем он так поступал с каждым бургером.

В компании отметили, что такое поведение не соответствует стандартам и ценностям «Вкусно — и точка».

«Компания примет дополнительные меры, для того чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем, и усилит контроль со стороны менеджеров во всех предприятиях сети», — заявили в пресс-службе.

Также посетителю выразили благодарность за то, что он обратил внимание на ситуацию, поскольку для организации важно доверие клиентов.

Ранее стало известно, что McDonald’s подал заявки на регистрацию товарных знаков в России. Компания свернула бизнес в 2022 году и сеть выкупил бизнесмен Александр Говор. Она открылась под брендом «Вкусно — и точка».