«Было уже поздно». Мужчина спас одну из тонувших в реке сестер

Две девочки пришли на реку в Новой Москве и начали играть в воде рядом с берегом. В какой-то момент старшая из них начала тонуть, мужчина сразу же бросился ее спасать. О случившемся он рассказал в беседе 360.ru.

«Доплываю и хочу встать на землю, а там уже глубина была приличная. Беру старшую и затаскиваю ее на берег. Она мне говорит, что младшая там осталась, я кинулся назад», — отметил он.

По словам мужчины, на берегу тут же собрались около 15 человек, которые начали искать вторую девочку. Тело на берег вытащили прибывшие на место ЧП водолазы МЧС. Мужчина посетовал, что мог бы успеть спасти и младшую сестру, если бы вода в реке не была такой мутной.

«Там вода немножко грязноватая, видимость была плохая. Я обратно захожу и мне ничего не было видно на этом месте. У водолаза свои приспособления, очки, кислородный баллон, но все равно не успели помочь. Было уже поздно», — резюмировал собеседник 360.ru.

О гибели 12-летней девочки стало известно вечером, 14 июля. Школьница пришла на реку со своей двоюродной сестрой. Они заплыли на глубину, что и привело к трагедии.