Хаски по кличке Айра пропала после пожара из-за молнии в Истре

В Истре частный дом вспыхнул при ударе молнией, но жильцы успели выбежать на улицу. Погибли два кота, а собака породы хаски пропала, рассказала хозяйка дома Telegram-каналу «Москвач» .

По ее словам, вся семья была дома, когда началась гроза. Как только они заметили пожар, то быстро покинули здание. Дом полностью выгорел. Хаски испугалась огня и убежала.

Волонтер Ксения Бадиж в Telegram-канале опубликовала пост о пропавшей собаке. Она уточнила, что хаски коричневого окраса по кличке Айра пропала 14 июля в деревне Алексино.

Волонтер попросила всех, кто видел собаку, позвонить. Любая информация может помочь вернуть Айру домой.