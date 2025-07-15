Хаски по кличке Айра пропала после пожара из-за молнии в Истре
В Истре частный дом вспыхнул при ударе молнией, но жильцы успели выбежать на улицу. Погибли два кота, а собака породы хаски пропала, рассказала хозяйка дома Telegram-каналу «Москвач».
По ее словам, вся семья была дома, когда началась гроза. Как только они заметили пожар, то быстро покинули здание. Дом полностью выгорел. Хаски испугалась огня и убежала.
Волонтер Ксения Бадиж в Telegram-канале опубликовала пост о пропавшей собаке. Она уточнила, что хаски коричневого окраса по кличке Айра пропала 14 июля в деревне Алексино.
Волонтер попросила всех, кто видел собаку, позвонить. Любая информация может помочь вернуть Айру домой.
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