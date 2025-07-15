Эквадор выдал России обвиняемого в хищении 6 млн рублей

Эквадор экстрадировал обвиняемого в хищении денежных средств в размере шести миллионов рублей из Фонда пенсионного и социального страхования. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«Компетентные органы Республики Эквадор экстрадируют Анатолия Шушарина для привлечения к уголовной ответственности», — отметили в сообщении.

По данным ведомства, обвиняемый похищал средства путем получения инвалидами компенсаций из фонда. Шушарин скрылся от правоохранителей в другой стране.

Весной 2024 года россиянина объявили в международный розыск. После экстрадиции его привлекут к ответственности по статье «Мошенничество при получении выплат».

Ранее российские правоохранители экстрадировала в Латвию обвиняемого в изнасиловании. Мужчина надругался над девочкой в Риге в апреле 2021 года.