Депутаты Грибов и Гладков раскритиковали организаторов хэллоуинской вечеринки в Саратове

Вечеринка в честь западного праздника Хэллоуин была запланирована в ресторане на проспекте Столыпина в Саратове. Организаторов мероприятия раскритиковали депутаты облдумы Сергей Гладков и Роман Грибов, сообщил «СарИнформ».
Последний отметил, что на афишах говорится о проведении «Бала Воланда».
«Какими же невеждами нужно быть, чтобы смешать великое произведение Михаила Булгакова (роман „Мастер и Маргарита“ — прим. ред.) с пошлым западным праздником? <…> Что пропагандируете? Американское поклонение сатане?» — выразил недовольство парламентарий.
Он посоветовал организаторам устроить литературный вечер по мотивам данного романа. Его позицию поддержал и Гладков. По словам депутата, подобные подходы к ведению бизнеса «могут превратить его в тыкву», которая олицетворяет жуткий праздник.
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